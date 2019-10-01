Сьогодні, 3 грудня 2019 року, NEQSOL Holding оголосив про завершення угоди з купівлі мобільного оператора Vodafone Україна.

Фінансування угоди надала група міжнародних фондів і фінансових установ на чолі з J. P. Morgan Securities Plc і Raiffeisen Bank International A. G, передає УНІАН.

Раніше NEQSOL Holding через контрольовану ним компанію підписав юридично зобов'язуючу угоду з ПАТ «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні.

В рамках угоди МТС через свою 100% дочірню компанію Allegretto s.a.r.l. продала 100% частку в компанії Preludium B. V. (Нідерланди), єдиному акціонеру Прат «ВФ Україна», за $734 мільйони, включаючи відкладений платіж на суму близько $84 мільйонів, пише itc.ua.

Зміна власника не вплине на операційну діяльність Vodafone Україна, компанія продовжить надавати послуги під брендом Vodafone і виконувати всі зобов'язання перед співробітниками, клієнтами та партнерами.

Більш детальну інформацію про плани на українському ринку NEQSOL Holding пообіцяла надати пізніше.

Водночас український депутат Давид Арахамія з посиланням на власні джерела, заявив, що нові власники мають намір інвестувати в розвиток свого українського бізнесу $400 млн.

Нагадаємо, що перші новини про те, що азербайджанський мобільний оператор Bakcell готується придбати компанію Vodafone Україна, з'явилися на початку жовтня.

Потенційна сума покупки в той момент оцінювалася в $1 млрд і більше.

Вже 24 жовтня Антимонопольний комітет України дав дозвіл на купівлю, а на початку листопада стали відомі подробиці майбутньої угоди.



