Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна наполягає на тому, що переговори в нормандському форматі не повинні призвести до поступок по ряду напрямків.

Про це він сказав на конференції NATO Engages в Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн-членів НАТО, передає РБК-Україна.

За його словами, це рішення не є новим - так звані "червоні лінії" були встановлені деякий час назад.

"Для нас червона лінія - зміни до Конституції. Також червоні лінії - те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети; межа (на непідконтрольної території Донбасу - ред.) повинна бути українською; не можна проводити вибори, поки там знаходяться озброєні люди і незаконні збройні формування, і так далі", - заявив Пристайко.

Міністр зазначив, що повинен бути встановлений контроль над українсько-російським кордоном в окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

"Можна обговорювати різні варіанти - наприклад, спільний контроль з ОБСЄ. Але все одно контроль над кордоном має бути", - додав міністр.

Крім того, він заявив, що принциповою позицією України є відсутність прямих переговорів української влади з самопроголошеної "владою" ОРДЛО.

"Це також одна з червоних ліній, про які вже говорив президент Зеленський", - зазначив він.

Нагадаємо, 3 грудня лідери фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зажадали від президента Володимира Зеленського на саміті в нормандському форматі дотримуватися "червоних ліній". Вони вважають, що виклики, які стоять перед Україною за тиждень до саміту, можуть поставити під загрозу українську державність.