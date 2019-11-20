В Угорщині запевняють, що не ухвалювали ніяких заяв, тож ані усно, ані письмово не могли передавати під час угорсько-російських переговорів на рівні парламентів інформацію про "спільний захист нацменшин в Україні".

Про це йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко щодо заяви спікера Державної Думи РФ, передає УНН.

"...наше Посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації і отримало відповідь, що, з огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів", - йдеться у коментарі.

У МЗС вважають, що "Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких ми маємо різні підходи".

"Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", - зазначено у коментарі Зеленко.

Нагадаємо, спікер Державної Думи РФ В’ячеслав Володін заявив, що Національні збори Угорщини звернулося до Держдуми з проханням об’єднати зусилля для “захисту прав національних меншин в Україні”.