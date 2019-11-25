Україна намагається домовитись з Путіним, але він розуміє тільки мову сили НАТО – Пристайко

09:01 04.12.2019   Украина

Президент Росії Володимир Путін досі поважає та зважає на силу альянсу (НАТО), і це єдина мова, яку він розуміє.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Лондоні на конференції NATO Engages, передає УНН.

“Він досі цінує та поважає силу альянсу, це, насправді, єдина мова, що він розуміє. Доводжу до вашого відому, що ми намагаємось досягти якихось домовленостей, усі ми. Проте, насправді, він розуміє лише цю мову”, — сказав Пристайко.

Як повідомлялося раніше. Пристайко перебуватиме з робочим візитом в Лондоні з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів та партнерів НАТО, а також участі у конференції “NATO Engages”, яка проходитиме на полях зустрічі лідерів Альянсу.

 



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