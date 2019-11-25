Президент Росії Володимир Путін досі поважає та зважає на силу альянсу (НАТО), і це єдина мова, яку він розуміє.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Лондоні на конференції NATO Engages, передає УНН.

“Він досі цінує та поважає силу альянсу, це, насправді, єдина мова, що він розуміє. Доводжу до вашого відому, що ми намагаємось досягти якихось домовленостей, усі ми. Проте, насправді, він розуміє лише цю мову”, — сказав Пристайко.

Як повідомлялося раніше. Пристайко перебуватиме з робочим візитом в Лондоні з метою проведення двосторонніх зустрічей з міністрами країн-членів та партнерів НАТО, а також участі у конференції “NATO Engages”, яка проходитиме на полях зустрічі лідерів Альянсу.