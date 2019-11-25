Лідери країн НАТО припустились великої помилки на саміті у Бухаресті 2008 року, відтермінувавши можливість вступу України та Грузії до Альянсу.

Про це на конференції NATO Engages у Лондоні заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Те, що сталося 10 років тому у Бухаресті, на мою думку, було великою помилкою. Спочатку нам було обіцяно членство, потім була ідея Плану дій щодо членства. Пройшло понад 10 років, і нас не запросили ні до дорожньої мапи, ні до членства. Я вважаю, що нерішучість НАТО дозволила Москві спочатку вторгнутися у Грузію, а потім, шість років потому, напасти на Україну", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, у квітні 2008 року в Бухаресті на зустрічі глав держав та урядів країн НАТО була ухвалена декларація, в якій визнавалося право України на вступ до Північноатлантичного альянсу, однак План дій щодо членства (ПДЧ) тоді не було надано.