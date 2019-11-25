Рада схвалила заяву щодо надання Україні ПДЧ в НАТО

08:01 04.12.2019   Украина

Парламент ухвалив постанову "Про заяву Верховної Ради України "Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України — набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору".

Її підтримали 284 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заяві наголошується, що на сьогодні Україна фактично є східним кордоном Північноатлантичного альянсу, і своєю самовідданістю у відсічі російській агресії робить значний внесок у гарантування миру і безпеки у всьому трансатлантичному просторі.

"Безальтернативність вступу України до Організації Північноатлантичного договору встановлена у Конституції України, що також широко підтримується громадянами України, і це має отримати достойну відповідь на рівні довгоочікуваних рішень Альянсу про новий етап зближення між Україною та НАТО. Майбутнє безпеки трансатлантичного простору нині вирішується в Україні, і надання нашій державі Плану дій щодо членства – це найбільш ефективна та вивірена інвестиція у мир і безпеку нашого спільного майбутнього", - зазначається в документі.

У ньому підкреслюється, що перспективна інтеграція України у Північноатлантичний альянс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут і процвітання громадян України.

"Таке рішення відповідає інтересам громадян України та стане ще одним кроком до побудови дієвої системи міжнародної безпеки", - заявляє ВР.

У зв’язку з цим парламент закликав Президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та Генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО.

Водночас ВР уповноважила Голову Верховної Ради на підписання документів, спільно із Президентом України та Прем’єр-міністром України, необхідних для підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства в НАТО, а також звернутися до парламентів країн-членів НАТО із закликом сприяти отриманню Україною ПДЧ.

Як повідомлялося, відповідний проєкт заяви Верховної Ради щодо Плану дій щодо членства в НАТО підготувала фракції політичної партії "Європейська солідарність".



Ще на цю тему:

11:01 04.12.2019
НАТО має бути впевнене, що в жодній країні Альянсу не повториться того, що сталося в Україні - Столтенберг
10:30 04.12.2019
МЗС чекає на швидке зняття угорської блокади в НАТО
09:01 04.12.2019
Україна намагається домовитись з Путіним, але він розуміє тільки мову сили НАТО – Пристайко
08:30 04.12.2019
Пристайко каже, що нерішучість НАТО дозволила РФ напасти на Україну та Грузію
20:01 03.12.2019
Пристайко розповів експертам НАТО, як поєднати боротьбу з Путіним та із тероризмом
19:21 03.12.2019
У відносинах України та НАТО у 2020 році пріоритетом стануть чотири напрями реформ - директор Центру інформації та документації НАТО в Україні
16:30 03.12.2019
Україна та Грузія будуть членами НАТО — Столтенберг
15:30 03.12.2019
Генсек НАТО про Україну: є багато стадій між членством в Альянсі і "нічим"
13:30 03.12.2019
Пристайко у Лондоні заговорив про Ruxit: Росія має залишити Україну
12:01 03.12.2019
У Лондоні стартує дводенна зустріч лідерів НАТО: говоритимуть і про Україну
19:30 02.12.2019
Стала відома програма Пристайка на полях зустрічі лідерів НАТО в Лондоні
13:05 30.11.2019
Україна не ігноруватиме зустріч НАТО в Лондоні - поїде міністр Пристайко
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
13:45 04.12.2019
У норвезькому порту загорівся російський траулер
12:45 04.12.2019
Дуда на саміті НАТО нагадав: загроза вторгнення з боку Росії не зникла
11:30 04.12.2019
Офіційно: Угорщина не пропонувала РФ "разом захищати права нацменшин в Україні"
09:45 04.12.2019
Конгрес США ухвалив резолюцію проти повернення Росії в G7
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 04.12.2019
Трамп знайшов винного в тому, що Туреччина купила російські С-400
13:45 03.12.2019
Генсек НАТО прокоментував намір Туреччини заблокувати план оборони Балтії і Польщі
12:45 03.12.2019
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
10:30 03.12.2019
"Турецький потік" запустять у Стамбулі 8 січня 2020 року – Ердоган
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 04.12.2019
Президент Казахстану про Крим: ми не вважаємо це анексією
13:15 04.12.2019
У листопаді зменшилася кількість громадян, які перетнули адмінмежу з Кримом
13:01 04.12.2019
Совет Измаильского порта поддержал создание объединенной Администрации дунайских портов
12:30 04.12.2019
Аксёнов представил шесть "министров обновленного состава правительства" оккупированного Крыма
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд