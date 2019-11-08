ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт № 2261 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді".

Його підтримали 314 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою та завданням цього законопроєкту є належне забезпечення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення (тобто юридичних осіб і публічного, і приватного права) права на доступ до суду та належну юридичну допомогу, кваліфікований захист їх прав і законних інтересів, раціональне використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Законопроєкт пропонує розширити перелік осіб, які можуть здійснювати самопредставництво органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення в суді, а саме надати таку можливість не тільки керівникам, членам виконавчих органів юридичної особи, а й іншим уповноваженим особам відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору.