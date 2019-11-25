У першій половині листопада в окупованому Криму на захопленому Росією заводі “Море” у Феодосії відбувся спуск на воду малого ракетного корабля «Вихрь» проєкту 22800, шифр «Каракурт».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на світлини оприлюднені на сервісі Fleetphoto під час транспортування внутрішніми водними шляхами Росії.

Завершення добудови відбуватиметься на заводі “Пелла” в Отрадному неподалік Санкт-Петербургу куди корпус і транспортують.

Перед цим 9 жовтня 2019-го року на заводі “Море” відбувся спуск на воду МРК «Козельск» та 29 жовтня 2019-го року МРК «Охотск», які також відбуксовані до підприємства “Пелла”.

МРК «Вихрь» був закладений 19 грудня 2017-го року.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: близько 800 тонн

Довжина: 60 метри

Ширина: 9 метри

Осадка: 4 метри

Максимальна швидкість: близько 30 вузлів

Дальність плавання: 2500 миль

Автономність: 15 діб

Озброєння:

одна ПУ на вісім ракет «Калібр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

дві 30-мм артустановки АК-630М

дві 14,5-мм кулеметні установки МТПУ

Проблеми з виробництвом дизельних двигунів позначилися на термінах будівництва всіх МРК цього проєкту.