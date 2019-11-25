Захоплений завод у Феодосії побудував ще один «Каракурт»

20:21 03.12.2019   Крым

У першій половині листопада в окупованому Криму на захопленому Росією заводі “Море” у Феодосії відбувся спуск на воду малого ракетного корабля «Вихрь» проєкту 22800, шифр «Каракурт».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на світлини оприлюднені на сервісі Fleetphoto під час транспортування внутрішніми водними шляхами Росії.

Завершення добудови відбуватиметься на заводі “Пелла” в Отрадному неподалік Санкт-Петербургу куди корпус і транспортують.

Перед цим 9 жовтня 2019-го року на заводі “Море” відбувся спуск на воду МРК «Козельск» та 29 жовтня 2019-го року МРК «Охотск», які також відбуксовані до підприємства “Пелла”.

МРК «Вихрь» був закладений 19 грудня 2017-го року.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: близько 800 тонн
Довжина: 60 метри
Ширина: 9 метри
Осадка: 4 метри
Максимальна швидкість: близько 30 вузлів
Дальність плавання: 2500 миль
Автономність: 15 діб
Озброєння:
одна ПУ на вісім ракет «Калібр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
дві 30-мм артустановки АК-630М
дві 14,5-мм кулеметні установки МТПУ

Проблеми з виробництвом дизельних двигунів позначилися на термінах будівництва всіх МРК цього проєкту.

 



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