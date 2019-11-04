Прем’єри Канади та Нідерландів виключили закінчення тиску на Росію без зміни її політики
|19:41 03.12.2019
|Россия
Керівники урядів Канади та Нідерландів спільно зробили заяви про необхідність зберігати тиск на РФ, доки російська влада не змінить свою політику в Україні.
Про це вони заявили на конференції NATO Engages, яка проходить напередодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".
Зокрема, керівник уряду Нідерландів Марк Рютте наголосив, що діалог з РФ не скасовує потребу тиску на неї. "Ми маємо зберігати тиск. Так діалог має бути, але ми не маємо діяти наївно", - заявив він.
Прем’єр Канади Джастін Трюдо окремо висловив впевненість, що про повернення Росії до G8 не може йтися.
"Росія була виключена з "вісімки" через її дії в Криму. Доки Росія не продемонструє щиру зміни поведінки, буде дуже складно говорити про повернення", - нагадав він.
Трюдо також наголосив, що Росія досі є "значним викликом" для Північноатлантичного альянсу.
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