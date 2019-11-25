Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова назвала низку викликів, які стоятимуть у співпраці між НАТО та Україною у 2020 році.

"Перше - це поліпшення військового управління... Друге - це поліпшення військової освіти і тренувань, а також створення програми військової освіти, що відповідає стандартам НАТО. Третє - це законодавство... Останній і новіший напрям співпраці, яка стає дедалі важливішою, - це допомога з реструктуризацією вашої стійкості проти гібридних атак, кіберзагроз і дезінформації", - сказала вона під час круглого столу "Україна-НАТО.

Підсумки року: перспективи та очікування" в Києві у вівторок, Інтерфакс-Україна.

Говорячи про законодавство, Маронкова зазначила, що йдеться про такі документи, як закон про реформування СБУ, закон про військові закупівлі, закон про зняття грифа секретності з багатьох документів. Водночас вона висловила сподівання, що їх буде ухвалено наступного року.

"Ми нині фіналізуємо разом з українськими партнерами щорічний український національний план на 2020 рік. І ми готуємо офіційний візит і презентацію цього плану в Брюсселі на рівні Північноатлантичного альянсу віце-прем'єр-міністром України Дмитром Кулебою наступного тижня", - зазначила вона.

Водночас Маронкова наголосила, що цей рік був дуже багатим на події між альянсом і Україною, згадавши, зокрема, про візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя і візит генсека НАТО Єнса Столтенберга в Україну.