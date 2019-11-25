У дружини редактора «Ліги сміху» виявили бізнес в окупованому Криму

19:01 03.12.2019   Крым

Дружина редактора гумористичного шоу студії «Квартал 95» «Ліга Сміху» Андрія Чивуріна Лариса Чивуріна володіє готелем в окупованому Росією Криму, порушуючи санкції Євросоюзу і України.

Бізнес перебуває у її власності через кілька кіпрських компаній, йдеться у спільному журналістському розслідуванні телеканалів «Настоящее Время» і «Муниципальный сканер» (російський антикорупційний проект, який в 2014 році заснував російський опозиціонер Борис Нємцов), повідомляє Главком.

Крім українських і європейських санкцій, пансіонат Чивуріної «Севастополь», який розташований у Ялті, може порушувати і санкції США, адже в схемі володіння бере участь найбільший в світі депозитарний американський банк The Bank of New York Mellon.

Кіпрські компанії, через які дружина коміка володіє бізнесом, пов’язані з великою будівельно-девелоперською компанією ТММ, де та є фінансовим директором.

За даними розслідувачів, пансіонат «Севастополь» зафіксований у росреєстрі в серпні 2016 року, а частки в ньому розподілені так: 99% належать кіпрській фірмі TMM Real Estate Development Public Limited, а 1% – директору ялтинського готелю Віктору Лактіонову.

Водночас сама кіпрська компанія на 13,11% належить лондонській фірмі BNY (Nominees) Limited – дочірньому підприємству банку The Bank of New York Mellon. Тоді як 86,88% фірми володіє компанія TMM Holdings Limited, яка також зареєстрована на Кіпрі.

«Решта порівну розділена між шістьма співробітниками української ТММ. Водночас 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна, а ще по 2,83% акцій контролюють заступник гендиректора української ТММ з правових питань Юрій Ісаєв, директор київського відділення ТММ Павло Числовський і головний інженер київської ТММ Володимир Устінов», – повідомляють журналісти.

В інтерв’ю журналістам Лариса Чивуріна та Юрій Ісаєв підтвердили, що володіють пансіонатом «Севастополь» і кіпрськими компаніями, проте заявили, що наразі не ведуть жодної діяльності в Криму.

Співрозмовники «Настоящего Времени» стверджують, що власникам довелося відкрити готель після анексії півострова, «щоби зберегти своє нерухоме майно».

«Українське підприємство ТММ втратило контроль над нерухомістю, що знаходиться на території Криму. Українська компанія не порушує ні санкцій Євросоюзу, ні України з приводу ведення бізнесу в Росії. Ми його не ведемо», – заявив Ісаєв.

Також заступник гендиректора ТММ підтвердив, що де-факто пансіонат перебуває у власності у двох власників: в українському реєстрі нерухомості ним значиться київська компанія ТММ; а відповідно до російського реєстру — кіпрські фірми через російську компанію. В обох випадках кінцевими бенефіціарами виступають Чивуріна, Ісаєв, Числовський та Устінов.

Санкції Європейського союзу на відкриття бізнесу та інвестиції в анексованому Росією Криму діють з 2014 року.

Зазначимо, Андрій Чивурін майже 17 років пропрацював редактором російського КВН на тамтешньому «Первом канале», але після анексії Криму в 2014 році розірвав контракт з російським телебаченням. Сьогодні Чивурін – головний редактор популярного в Україні гумористичного шоу «Ліга сміху», яке випускає студія «Квартал 95», засновником якої є чинний президент України Володимир Зеленський. 



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