Путін підписав закон про фізосіб - "іноземних агентів"

18:41 03.12.2019   Россия

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про фізосіб - "іноземних агентів" з розлогим тлумаченням терміну "іноагент".

Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, повідомляє Укрінформ.

Закон дозволяє надавати статус "іноземних агентів" фізичним особам, які беруть участь у створенні "ЗМІ-іноагентів" або поширюють їх повідомлення і при цьому отримують кошти з-за кордону. Дія закону поширюється на росіян і на іноземців.

Держдума РФ ухвалила закон 21 листопада, Рада Федерації Росії схвалила його 25 листопада. Кілька днів тому правозахисники, діячі культури і науки закликали Володимира Путіна не підписувати закон про фізосіб - "іноземних агентів". Вони назвали документ "юридично абсурдним і явно антиконституційним". Відкрите звернення до Путіна підписали 60 осіб, у тому числі правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Валерій Борщов, музикант Андрій Макаревич, актриса Лія Ахеджакова, кінорежисери Андрій Смирнов, Гаррі Бардін, письменники Людмила Улицька, Віктор Шендерович, Дмитро Биков.

Раніше, в листопаді 2017 року, в Росії був ухвалений закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону. Мін'юст відніс до "іноагентів" десять ЗМІ: "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее время", Татарсько-башкирську службу Радіо Свобода (Azatliq Radiosi), Радіо вільна Європа/Радіо Свобода (PВЄ/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф" і "Север.Реалии".



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