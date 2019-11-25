У Держприкордонслужбі уточнюють інформацію про можливе затримання на КПВВ «Каланчак» члена «Єдиної Росії» Ігоря Кучерявого.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі відомства.

"Ми поки що уточнюємо цю інформацію, але якщо і затримали його, то не прикордонники", - сказали в пресслужбі.

За даними деяких ЗМІ, у вівторок, 3 грудня, на КПВВ «Каланчак» на адмінкордоні з Кримом був затриманий член партії «Єдина Росія», який активно підтримував окупацію півострова, Ігор Кучерявий.

Він їхав з Херсона до Криму. Як повідомляє ATR з посиланням на джерела, на материковій частині він сподівався отримати український закордонний паспорт.

Ігор Кучерявий відомий тим, що активно підтримував окупацію Криму і є членом партії «Єдина Росія». Під час анексії півострова він організовував так звані «загони самооборони» і «блокпости» в Севастополі. Міноборони країни-окупанта нагородило його медаллю «За повернення Криму».