Ясько поки залишатиметься головою делегації у ПАРЄ - Арахамія

18:01 03.12.2019   Украина

Народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Ясько поки що залишатиметься головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, відповідаючи на запитання, що напередодні фракція “Слуги народу” ухвалила рішення підтримати Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, і хто у зв’язку з цим очолюватиме делегацію в ПАРЄ.

“Поки що буде вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде потреба”, - сказав Арахамія.

 



Ще на цю тему:

13:30 12.11.2019
У Кабміні спрогнозували терміни повернення України до ПАРЄ
09:15 06.11.2019
Неприїзд на сесію ПАРЕ у січні може викликати проблеми - віцепрем'єр
08:15 06.11.2019
Країни Скандинавії можуть приєднатись до групи "Балтік+" у ПАРЄ
08:30 20.10.2019
Кулеба розповів, як Україна захищатиме свої інтереси в ПАРЄ після повернення Росії
15:30 15.10.2019
У ПАРЄ створили коаліцію на підтримку України
15:01 15.10.2019
Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
11:01 15.10.2019
Пристайко: Україна використовуватиме ПАРЄ для захисту власних інтересів і цінностей, на яких побудована ця організація
13:21 09.10.2019
ПАРЄ звинуватила скандального російського депутата Слуцького в зливі інформації ЗМІ РФ
17:01 07.10.2019
Українська делегація в ПАРЄ ухвалить рішення щодо участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го – на початку 2020 року – Яременко
14:30 04.10.2019
Дипломат пояснив, чому українська делегація вирішила не їхати на осінню сесію ПАРЄ
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
19:01 03.10.2019
Рішення про затвердження нової делегації України в ПАРЄ ухвалюватимемо в листопаді, - Ясько
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
Всі новини країни
Россия Россия
19:41 03.12.2019
Прем’єри Канади та Нідерландів виключили закінчення тиску на Росію без зміни її політики
18:41 03.12.2019
Путін підписав закон про фізосіб - "іноземних агентів"
17:15 03.12.2019
Нова глава Єврокомісії пообіцяла зберегти санкції проти РФ
16:45 03.12.2019
У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждали 17 осіб
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 03.12.2019
Генсек НАТО прокоментував намір Туреччини заблокувати план оборони Балтії і Польщі
12:45 03.12.2019
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
10:30 03.12.2019
"Турецький потік" запустять у Стамбулі 8 січня 2020 року – Ердоган
09:45 03.12.2019
У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
20:21 03.12.2019
Захоплений завод у Феодосії побудував ще один «Каракурт»
20:01 03.12.2019
Пристайко розповів експертам НАТО, як поєднати боротьбу з Путіним та із тероризмом
19:21 03.12.2019
У відносинах України та НАТО у 2020 році пріоритетом стануть чотири напрями реформ - директор Центру інформації та документації НАТО в Україні
19:01 03.12.2019
У дружини редактора «Ліги сміху» виявили бізнес в окупованому Криму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд