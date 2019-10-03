Народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Ясько поки що залишатиметься головою постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, відповідаючи на запитання, що напередодні фракція “Слуги народу” ухвалила рішення підтримати Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, і хто у зв’язку з цим очолюватиме делегацію в ПАРЄ.

“Поки що буде вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде потреба”, - сказав Арахамія.



