Колишнього прем'єра Молдови Володимира Філата 3 грудня звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за отримання вигоди з впливу і пасивну корупцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні 3 грудня суд Кишинева сектора Чекани постановив звільнити експрем'єра Володимира Філата з-під арешту відповідно до статті 91 Кримінального кодексу, яка передбачає умовно-дострокове звільнення.

Прес-секретар Національної адміністрації пенітенціарних установ Олег Пантя сказав, що не може надати інших деталей, крім як підтвердити інформацію про те, що Філата дійсно звільнили за рішенням суду Чекан.

"Через два-три дні буде опубліковано рішення суду, і ви зможете побачити аргументи", - сказав Пантя.

Cуд Буюкан в червні 2016 року засудив Філата до дев'яти років в'язниці, визнавши його винним у пасивній корупції і отриманні вигоди з впливу.

Суд сектора Чекани 30 липня схвалив клопотання адвокатів Філата про скорочення його тюремного терміну через погані умови утримання у в'язниці. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що експрем'єру скоротили тюремний термін на 685 днів (близько 1 року і 9 місяців).

Адвокат Віктор Мунтяну підтвердив інформацію про те, що Філату пом'якшили покарання.

Нагадаємо, Філата називали одним з бенефеціарів крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році