Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
|17:45 03.12.2019
|Молдова
Колишнього прем'єра Молдови Володимира Філата 3 грудня звільнили з в'язниці, де він відбував покарання за отримання вигоди з впливу і пасивну корупцію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
На засіданні 3 грудня суд Кишинева сектора Чекани постановив звільнити експрем'єра Володимира Філата з-під арешту відповідно до статті 91 Кримінального кодексу, яка передбачає умовно-дострокове звільнення.
Прес-секретар Національної адміністрації пенітенціарних установ Олег Пантя сказав, що не може надати інших деталей, крім як підтвердити інформацію про те, що Філата дійсно звільнили за рішенням суду Чекан.
"Через два-три дні буде опубліковано рішення суду, і ви зможете побачити аргументи", - сказав Пантя.
Cуд Буюкан в червні 2016 року засудив Філата до дев'яти років в'язниці, визнавши його винним у пасивній корупції і отриманні вигоди з впливу.
Суд сектора Чекани 30 липня схвалив клопотання адвокатів Філата про скорочення його тюремного терміну через погані умови утримання у в'язниці. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що експрем'єру скоротили тюремний термін на 685 днів (близько 1 року і 9 місяців).
Адвокат Віктор Мунтяну підтвердив інформацію про те, що Філату пом'якшили покарання.
Нагадаємо, Філата називали одним з бенефеціарів крадіжки мільярда з банків Молдови у 2015 році
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