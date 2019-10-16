Арахамія прокоментував потребу у засідання РНБО перед "нормандською" зустріччю
|17:30 03.12.2019
|Украина
Засідання РНБО перед самітом у "нормандському форматі" необхідне для обговорення стратегії на посилення позиції Президента в переговорній групі.
Про це під час спілкування з журналістами у кулуарах Верховної Ради повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"РНБО - це орган, який повинен радити щодо питань національної безпеки. "Нормандський формат" безпосередньо пов'язаний з національною безпекою, треба зібрати всіх керівників силових відомств і обговорювати можливі сценарії, поведінку, стратегії. Це правильний крок на посилення позиції Президента в переговорній групі", - зазначив Арахамія.
Зазначимо, раніше сьогодні, 3 грудня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про намір Президента скликати засідання РНБО.
Як повідомили в Офісі Президента, засідання РНБО за участю Зеленського відбудеться 4 грудня.
Нагадаємо, "нормандська" зустріч запланована на 9 грудня у Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.
Востаннє зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів держав відбулася 19 жовтня 2016 року в Берліні.
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