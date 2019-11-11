Нова глава Єврокомісії пообіцяла зберегти санкції проти РФ
|17:15 03.12.2019
|Россия
Нова глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання Мінських домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Заначається, що політик підтвердила готовність ЄС і надалі підтримувати Україну в процесі реформ, а також співпрацювати у контексті надання Україні макрофінансової допомоги.
Фон дер Ляєн також запевнила, що Європейський союз продовжуватиме безумовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Санкції ЄС залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради", – зауважила вона.
Лідери узгодили графік політичного діалогу та пріоритети двосторонньої співпраці на найближчі місяці. Зеленський запросив фон дер Ляєн відвідати Україну найближчим часом.
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