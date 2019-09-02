У Росії перекинувся автобус з українцями, постраждали 17 осіб
|16:45 03.12.2019
|Россия
У вівторок, 3 грудня, на трасі у Богучарському районі Воронезької області РФ сталася ДТП за участю міжміського автобуса MAN з українцями.
Як розповіли у місцевому управлінні МВС, причиною події стало те, що 59-річний водій в умовах поганої погоди не впорався з керуванням, через що транспорт перекинувся на бік, повідомляє НВ.
На момент аварії в автобусі знаходилося 28 осіб.
У результаті ДТП постраждали 17 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані, передає ТАСС.
Ще на цю тему:
15:45 25.11.2019
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
Превратилось в пустыню: появилось впечатляющее видео аномалии на Азовском море / Видео
11:15 10.10.2019
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
Топ-менеджер «Вертолётов России» выпал из окна
17:00 02.10.2019
Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы
Глава «Юнармии» задержан за совращение школьницы
16:00 02.09.2019
В России поломали китайский беспилотник / Фото
В России поломали китайский беспилотник / Фото
09:20 29.08.2019
В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле
В России погибли рабочие при пожаре на строящемся корабле
08:41 16.08.2019
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
У Кремлі знайшли авіабомбу, вона не розірвалася
16:10 15.08.2019
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском
Норвегия зафиксировала радиацию после взрыва под Архангельском