У вівторок, 3 грудня, на трасі у Богучарському районі Воронезької області РФ сталася ДТП за участю міжміського автобуса MAN з українцями.

Як розповіли у місцевому управлінні МВС, причиною події стало те, що 59-річний водій в умовах поганої погоди не впорався з керуванням, через що транспорт перекинувся на бік, повідомляє НВ.

На момент аварії в автобусі знаходилося 28 осіб.

У результаті ДТП постраждали 17 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані, передає ТАСС.