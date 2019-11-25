Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг заявив, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу, хоча немає чіткого часового проміжку для ухвалення рішення про вступ.

Про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить в рамках саміту лідерів Альянсу, повідомляє НВ.

Коментуючи перспективи подальших відносин з Альянсом, генсек наголосив, що рішення про членство України лишається незмінним.

«НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання, знайти як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу», — цитує Столтенберга Європейська правда.

Генсек наголосив, що існують проміжні етапи співпраці з Альянсом, які Київ та Тбілісі також мають цінувати.

«Є багато між повним членством і нічим. І тому важливо проводити реформи», — підкреслив генсек.

3 грудня у Лондоні стратував ювілейний саміт Альянсу, який присвячений 70-річчю утворення НАТО.

Лідери 29-країн-учасниць Альянсу обговорять наростаючий вплив Китаю на глобальний процеси, ситуацію з російською агресією проти України, а також проблему фінансування космосу.