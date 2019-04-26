«Укртранснафта» продовжила на 10 років договір з Росією на транзит нафти

16:15 03.12.2019   Украина

Акціонерне товариство «Укртранснафта» продовжила на 10 років договір з російською «Транснафтою» на транзит нафти.

Додаткова угода продовжує транзитний договір до 1 січня 2030 року, повідомляє Радіо Свобода.

Окрім продовження договору, додаткова угода між АТ «Укртранснафта» і ПАТ «Транснефть» «актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні».

«Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів «Укртранснафти», – заявили в компанії.

В «Укртранснафті» наголосили, що базові принципи співробітництва між компаніями залишилися без змін. Зокрема, мова йде про порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

 



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