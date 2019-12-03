Продажу Одесского припортового завода отложили до конца следующего года
|16:01 03.12.2019
|Украина
Фонд госимущества Украины рассматривает возможность продать кризисный Одесский припортовый завод, ориентировочно, в конце 2020 года.
Об этом заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко во время II Саудовско-украинского аграрного бизнес-инвестиционного форума, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Что касается Одесского припортового завода, то там поменяли директора и наблюдательный совет. Есть проблемы с долгами, которые накоплены в предыдущие годы, но есть план, как очистить этот актив и вывести его на продажу. Ожидаемая дата продажи: конец следующего года, - сообщил Сенниченко.
Напомним, в июле Верховный Суд вынес решение, которое разрешает приватизацию шести крупнейших предприятий Украины, в число которых входит ОПЗ. В августе советник по приватизации завода Ребвар Берзинджи заявил, что последняя цена актива – 54 миллиона долларов.
Главной проблемой в процессе приватизации ОПЗ является непосильные долги предприятия в 250 млн долл. украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и 2,2 млрд. гривен долга ГП "Нафтогаз Украины".
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