Продажу Одесского припортового завода отложили до конца следующего года

16:01 03.12.2019   Украина

Фонд госимущества Украины рассматривает возможность продать кризисный Одесский припортовый завод, ориентировочно, в конце 2020 года.

Об этом заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко во время II Саудовско-украинского аграрного бизнес-инвестиционного форума, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Что касается Одесского припортового завода, то там поменяли директора и наблюдательный совет. Есть проблемы с долгами, которые накоплены в предыдущие годы, но есть план, как очистить этот актив и вывести его на продажу. Ожидаемая дата продажи: конец следующего года, - сообщил Сенниченко.

Напомним, в июле Верховный Суд вынес решение, которое разрешает приватизацию шести крупнейших предприятий Украины, в число которых входит ОПЗ. В августе советник по приватизации завода Ребвар Берзинджи заявил, что последняя цена актива – 54 миллиона долларов.

Главной проблемой в процессе приватизации ОПЗ является непосильные долги предприятия в 250 млн долл. украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и 2,2 млрд. гривен долга ГП "Нафтогаз Украины".



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