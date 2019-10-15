Москва уважно слідкує за суперечностями всередині НАТО – Кремль

15:45 03.12.2019   Россия

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі спостерігають за суперечностями всередині НАТО і продовжують розглядати Альянс як загрозу для РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про суперечності в країнах НАТО, зокрема, коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Альянс перебуває в стані «смерті мозку» через відсутність координації між США і європейськими союзниками.

«Це не наша справа. Це наша справа тоді, коли Альянс загрожує безпеці Російської Федерації. Давайте не забувати, що цей Альянс - це продукт епохи конфронтації холодної війни», - сказав Пєсков.

За його словами, Російська Федерація ніколи не хотіла, щоб ця епоха поверталася.

«Але Альянс, який був створений і «заточений» під ідеологію конфронтації, звичайно, нічого іншого, по ідеї, нести не може», - вважає Пєсков.

Він наголосив, що в цьому плані Росія з великою увагою спостерігає за тим, що відбувається в середині НАТО.

«Що стосується відмирання частин тіла чи не відмирання - це не наше питання», - додав Пєсков. Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент Франції Макрон заявив про «смерть мозку НАТО», розкритикувавши координацію в ухваленні стратегічних рішень між США і їх союзниками по Альянсу.

28 листопада Макрон назвав спільним ворогом для країн-членів Організації Північноатлантичного договору тероризм, а не Росію.

 



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