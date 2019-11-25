Генсек НАТО про Україну: є багато стадій між членством в Альянсі і "нічим"

15:30 03.12.2019   Украина

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна та Грузія мають прямувати до членства в Альянсі, але також цінувати "проміжні стадії".

Про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить на передодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє з Лондона кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи перспективи подальших відносин з Альянсом, генсек наголосив, що рішення про членство України лишається незмінним.

"НАТО вирішив на саміті в Бухаресті в 2008 році що Україна та Грузія будуть членами НАТО. Це рішення лишається чинним, хоча і не встановлено чіткого таймлайну щодо вступу. Зараз наше завдання, знайти як допомогти Україні та Грузії просуватися до вступу", - заявив він.

Генсек наголосив, що існують проміжні етапи співпраці з Альянсом, які Київ та Тбілісі також мають цінувати:  "Є багато між повним "членством" і "нічим". І тому важливо проводити реформи"

Столтенберг вважає, що співпраця навіть без визначених часових перспектив  важливою. "Це добре для України і добре для НАТО. Зокрема – зважаючи на те, що Грузія бере участь у нашій місії в Афганістані", - пояснив він.



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