В Севастополе подразделения таможни оккупантов провели совместное учение в Черном море. Морское подразделение таможни и авиационное подразделение Южного таможенного управления искали сброшенные с судна контрабандные товары.

Об этом сообщает пресс-служба так называемой севастопольской таможни, передает Флот2017.

Легенда учений следующая: с сухогруза, заходящего в порт Севастополь, сбросили подозрительные предметы в море. Погранслужба оккупантов обратилась в «таможню» за помощью в обнаружении контрабандных товаров.

Экипаж вертолета провел поиск плавающего предмета с контрабандными товарами в установленном секторе поиска. По целеуказанию вертолетчиков к месту обнаружения подошел СТС «Дмитрий Менделеев». Таможенники провели траление багром и подняли груз на борт.

Экипаж вертолета также провел обнаружение судна-нарушителя для задержания.