Оккупанты провели учения севастопольской таможни
|15:15 03.12.2019
|Крым
В Севастополе подразделения таможни оккупантов провели совместное учение в Черном море. Морское подразделение таможни и авиационное подразделение Южного таможенного управления искали сброшенные с судна контрабандные товары.
Об этом сообщает пресс-служба так называемой севастопольской таможни, передает Флот2017.
Легенда учений следующая: с сухогруза, заходящего в порт Севастополь, сбросили подозрительные предметы в море. Погранслужба оккупантов обратилась в «таможню» за помощью в обнаружении контрабандных товаров.
Экипаж вертолета провел поиск плавающего предмета с контрабандными товарами в установленном секторе поиска. По целеуказанию вертолетчиков к месту обнаружения подошел СТС «Дмитрий Менделеев». Таможенники провели траление багром и подняли груз на борт.
Экипаж вертолета также провел обнаружение судна-нарушителя для задержания.
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