У Зеленського уточнили терміни засідання Ради нацбезпеки
|15:01 03.12.2019
|Украина
В Офісі президента уточнили, що анонсоване главою МВС Арсеном Аваковим засідання РНБО за участю Володимира Зеленського відбудеться не сьогодні, а завтра.
Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Офіс президента, передає Главком.
«Сьогодні відбудеться робоча зустріч, а завтра - РНБО за участю президента», - повідомили в Офісі.
Як повідомив раніше Аваков, Зеленський збирає РНБО напередодні «нормандської зустрічі».
Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.
Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».
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