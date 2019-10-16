В Офісі президента уточнили, що анонсоване главою МВС Арсеном Аваковим засідання РНБО за участю Володимира Зеленського відбудеться не сьогодні, а завтра.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомляє Офіс президента, передає Главком.



«Сьогодні відбудеться робоча зустріч, а завтра - РНБО за участю президента», - повідомили в Офісі.



Як повідомив раніше Аваков, Зеленський збирає РНБО напередодні «нормандської зустрічі».



Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.



Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».