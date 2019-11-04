У РФ заявили про прохання Угорщини допомогти в захисті меншин в Україні
|14:45 03.12.2019
|Россия
Парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захист прав мовних меншин" в Україні.
Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, передають російські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, Національні збори Угорщини направили Держдумі відповідне прохання.
"До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України", - заявив Володін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його заяви про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.
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