Парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захист прав мовних меншин" в Україні.

Про це заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, передають російські ЗМІ, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Національні збори Угорщини направили Держдумі відповідне прохання.

"До нас в Держдуму звернувся парламент Угорщини з проханням об'єднати зусилля для того, щоб відстояти права меншин, в першу чергу на вивчення мови. Після прийняття закону Ради про мову такого права позбавлені народи, що проживають на території України", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його заяви про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.