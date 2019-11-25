Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что в настоящее время из-за низкого грузопотока мощности крымских морских портов не востребованы и будут переориентированы на пассажирские перевозки.

Об этом сообщает finanz.ru, передает Флот2017.

«В [федеральной целевой] программе [по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года] были заложены средства на реконструкцию крымских морских портов, но грузовой потенциал, даже имеющийся, не раскрыт — <…> имеется значительный потенциал, который сегодня не используется. <…> Оборот значительно снизился, и требуются серьезные меры по реорганизации крымских портов, они работают сегодня с убытками. <…> [Рассматривается вариант в будущем] акцент сделать на пассажирские перевозки, развитие яхтинга. <…> Есть понимание, что есть излишние мощности, требуется оптимизация численности. Процессы болезненные, но они необходимы», — сказал Назаров.

По словам Назарова, разработана дорожная карта по использованию крымских портов и идет оценка влияния запуска грузовых железнодорожных перевозок через Керченский мост.

Оккупанты признали действие санкций, введенных Украиной и некоторыми другими странами в отношении хозяйственных субъектов оккупированного Крыма и Севастополя.

Напомним, после аннексии полуострова Россией в 2014 году оккупационные власти Крыма организовали так называемые государственные унитарные предприятия — ГУП «Крымские морские порты» и ГУП «Севастопольский морской порт» — на базе захваченного имущества украинских морских портов.

Так называемое Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» создано «постановлением» незаконно созданного «Госсовета Республики Крым» 26 апреля 2014 года. В состав предприятия «Крымские морские порты» включены пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба. Основной вид деятельности ГУП «Крымские морские порты» — прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов. Оккупанты включили в основной перечень видов деятельности портов «организацию морских прогулок в летний период».

В настоящий момент так называемое ГУП РК «Крымские морские порты» находится под действием санкций, в том числе и «Керченская паромная переправа».