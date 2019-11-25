Українське вино Villa Krim і коньяк Жан-Жак виробляються в окупованому Криму — розслідування
|14:01 03.12.2019
|Крым
Компанія-виробник алкоголю Алеф-Віналь дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому РФ Криму.
Про це йдеться в спільному розслідуванні Настоящего Времени і антикорупційного проєкту Муниципальный сканер Кримський архів.
Компанія Алеф-Віналь, що відома завдяки брендам Золотая Амфора, Villa Krim, Klinkov і Жан-Жак, в березні 2014 року була юридично розділена Єрмолаєвим на дві частини — українську і російську.
Після анексії півострова, в листопаді 2014 року, в російському реєстрі його бізнес був зареєстрований як ТОВ Алеф-Виналь-Крым, зазначають розслідувачі.
За інформацією журналістів, серед засновників групи як і раніше залишаються компанії з Кіпру, Британських Віргінських островів, а до 2018 року серед опосередкованих засновників була компанія з Австрії, тим самим порушуючи санкції Європейського союзу.
В ході розслідування також стало відомо, що російська частина компанії бізнесмена з Дніпра Єрмолаєва кредитувалася у російського Национального коммерческого банка, що знаходиться під санкціями ЄС і США з 2014 року.
«З моменту анексії півострова компанії також виконали не менше чотирьох контрактів уряду Росії на загальну суму майже 140 млн рублів ($2 млн). Серед замовників, зокрема, завод шампанських вин Новый Свет і Севастопольський Виноробний Завод», — підкреслили журналісти.
В Алеф-Віналь — компанії, зареєстрованій в Україні - у відповідь на запит видання повідомили, що не мають активів в Криму і не ведуть там свою господарську діяльність, однак відмовилися розповісти, де виробляються виноматеріали.
Водночас в російській частині бізнесу Єрмолаєва — компанії Алеф-Виналь-Крым — заявили, що їхня продукція призначена виключно для ринку РФ. Однак на офіційному сайті підприємства стверджується, що бренди Алеф-Виналь-Крым стали «популярні у багатьох країнах світу, включно із США, країнами Південної Америки, Європи та Азії».
Бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який є засновником Алеф-Віналь, входить до рейтингу НВ 30 найвпливовіших людей Дніпра, де посідає 9 сходинку.
Санкції Європейського союзу на відкриття нового бізнесу та інвестиції в анексований Російською Федерацією Крим діють з 2014 року.
Журналісти-розслідувачі також дізналися, що компанія ТИС-Крым, яка перевозила так званих "зелених чоловічків" під час окупації українського півострова в 2014 році, досі переправляє людей через Керченську протоку.
Крім цього, з’ясувалося, що дружина редактора гумористичного шоу виробництва студії Квартал 95 Ліга сміху Андрія Чивуріна Лариса володіє готелем в Ялті, що знаходиться під окупацією РФ.
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