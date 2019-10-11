Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на зустрічі в Лондоні планує ухвалити рішення щодо оборони країн Балтії і Польщі попри погрози Туреччини заблокувати це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю Rzeczpospolita.

"По-перше, у нас є плани захищати цей регіон. По-друге, у нас є не тільки плани, але і бойові можливості - навіть більші, ніж будь-коли. У нас там і солдати, і сили швидкого реагування. І ми плануємо подальші рішення щодо підвищення нашої боєготовності в цьому контексті в Лондоні", - сказав Єнс Столтенберг.

"Мова йде не тільки про додаткові силах, а й про можливості їх швидкого перекидання в цей регіон. Це все що я можу сказати", - додав він.

Як відомо, 3-4 грудня у Лондоні відбувається зустріч лідерів країн-членів Альясну. Перед від’їздом на зустріч президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він як і раніше не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає Анкару у питанні сирійських курдів.

План захисту балтійських держав і Польщі у разі нападу Росії вимагає підтримки всіх держав-членів.

Туреччина звинуватила союзників по НАТО в підтримці проблем безпеки країн Балтії при ігноруванні загрози Туреччині з боку курдських бойовиків.

Туреччина вважає курдських бойовиків терористами і вторглася в райони північно-східної Сирії, щоб відтіснити їх від свого кордону.