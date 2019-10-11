Генсек НАТО прокоментував намір Туреччини заблокувати план оборони Балтії і Польщі

13:45 03.12.2019   Турция

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс на зустрічі в Лондоні планує ухвалити рішення щодо оборони країн Балтії і Польщі попри погрози Туреччини заблокувати це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю Rzeczpospolita.

"По-перше, у нас є плани захищати цей регіон. По-друге, у нас є не тільки плани, але і бойові можливості - навіть більші, ніж будь-коли. У нас там і солдати, і сили швидкого реагування. І ми плануємо подальші рішення щодо підвищення нашої боєготовності в цьому контексті в Лондоні", - сказав Єнс Столтенберг.

"Мова йде не тільки про додаткові силах, а й про можливості їх швидкого перекидання в цей регіон. Це все що я можу сказати", - додав він.

Як відомо, 3-4 грудня у Лондоні відбувається зустріч лідерів країн-членів Альясну. Перед від’їздом на зустріч президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він як і раніше не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає Анкару у питанні сирійських курдів.

План захисту балтійських держав і Польщі у разі нападу Росії вимагає підтримки всіх держав-членів.

Туреччина звинуватила союзників по НАТО в підтримці проблем безпеки країн Балтії при ігноруванні загрози Туреччині з боку курдських бойовиків.

Туреччина вважає курдських бойовиків терористами і вторглася в райони північно-східної Сирії, щоб відтіснити їх від свого кордону.



Ще на цю тему:

12:45 03.12.2019
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
17:15 02.12.2019
Туреччина каже про право вето на план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію - ЗМІ
15:30 28.11.2019
Підхід НАТО до захисту Балтії має бути таким же, як і до захисту Туреччини - МЗС
19:45 26.11.2019
ЗМІ: Туреччина блокує новий план НАТО на випадок нападу РФ на Балтію й Польщу
09:45 04.11.2019
Столтенберг виступив проти виключення Туреччини з НАТО
11:45 25.10.2019
Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію
19:44 11.10.2019
Генсек НАТО зробив заяву щодо турецького наступу в Сирії
21:21 09.10.2019
НАТО очікує стриманості від Туреччини, яка почала бомбардування в Сирії
08:40 02.09.2019
Ердоган: Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
13:45 18.07.2019
Генсек НАТО прокоментував виключення Туреччини з програми винищувачів F-35
20:00 29.05.2019
У Туреччині проходять найбільші підводні рятувальні навчання НАТО
08:41 04.04.2019
Пенс поставив Туреччину перед вибором між НАТО і російськими С-400
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 03.12.2019
Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
16:45 02.12.2019
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
14:30 29.11.2019
Правящая партия Азербайджана распустит парламент
15:46 26.11.2019
Азербайджан и ЕС обсудят итоги мониторинга в сфере образования
Всі новини країни
Армения Армения
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
17:45 26.11.2019
17 стран ЕС ратифицировали соглашение между Арменией и ЕС
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 27.11.2019
США и Болгария будут углублять стратегическое партнерство
10:15 26.11.2019
Про що думав прем'єр Болгарії до зустрічі з Трампом та після
15:50 25.11.2019
Названы имена российских разведчиков, причастных к отравлению бизнесмена из Болгарии
11:00 25.11.2019
С 2020 года Болгария рассчитывает покупать 1 млрд кубов газа в Азербайджане
Всі новини країни
Греция Греция
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
09:45 02.12.2019
Греція вимагатиме у НАТО засудити поведінку Туреччини
14:45 29.11.2019
Греция названа худшей страной Европы по финансовому благополучию
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 02.12.2019
У Грузії поліція затримала кількох опозиціонерів
10:45 02.12.2019
Для Грузії як транзитної країни проект TANAP набуває як політичного, так і економічного вимірювання
19:45 29.11.2019
Во время протестов в Грузии задержаны лидеры оппозиции
10:00 29.11.2019
Президент Грузії скасувала візит в Україну
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 03.12.2019
Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
17:45 02.12.2019
Міністр оборони Молдови заперечив, що захоплювався "армією Донбасу"
14:45 02.12.2019
Додон заявив, що Молдова готується до припинення транзиту газу з Росії через Україну
15:45 28.11.2019
На кордоні з Молдовою затримали чоловіка зі шпигунським обладнанням
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 02.12.2019
Работы по реконструкции крейсера “Адмирал Кузнецов” приостановлены
18:45 02.12.2019
Журналіст: Росія хоче проковтнути Білорусь, як проковтнула Крим, але РБ цього не хоче
17:30 02.12.2019
Нідерланди звинуватили Росію у відмові видати Цемаха
16:30 02.12.2019
Столтенберг: НАТО – за діалог з Росією для налагодження відносин
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
08:30 25.11.2019
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец / Фото
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 03.12.2019
Генсек НАТО прокоментував намір Туреччини заблокувати план оборони Балтії і Польщі
12:45 03.12.2019
Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
10:30 03.12.2019
"Турецький потік" запустять у Стамбулі 8 січня 2020 року – Ердоган
09:45 03.12.2019
У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини
Всі новини країни
Украина Украина
14:01 03.12.2019
Українське вино Villa Krim і коньяк Жан-Жак виробляються в окупованому Криму — розслідування
13:30 03.12.2019
Пристайко у Лондоні заговорив про Ruxit: Росія має залишити Україну
13:15 03.12.2019
Про скликання Ради нацбезпеки повідомив глава МВС
13:01 03.12.2019
Оккупанты не смогли найти подрядчика реставрации восьми объектов Ханского дворца в Бахчисарае
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд