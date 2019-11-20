Пристайко у Лондоні заговорив про Ruxit: Росія має залишити Україну

13:30 03.12.2019   Украина

Глава МЗС України Вадим Пристайко під час переговорів на полях зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні сподівається на допомогу союзників у врегулювання конфлікту на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News у Лондоні.

"Я навіть вигадав слово – Ruxit. Це не має відношення до Brexit. Ми хочемо, щоб Росія залишила Україну. Цього ми намагаємося досягти. А чи допоможуть нам зустрічі тут, ми подивимося, сподіваємося на це", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський не приїхав у Лондон, оскільки формат зустрічі лідерів не передбачає запрошення країн-партнерів.

"Ми не запрошені, тому що ми поки не є членами НАТО. Хочу нагадати, що ми загалом намагаємося стати частиною НАТО багато років, і попри те, що у нас іде війна, ми зберігаємо цей курс. Про це я хочу нагадати лідерам", - сказав міністр.

Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка проходитиме паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, попри попереднє рішення МЗС цього не робити.

Він має взяти участь у панелі за назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії й Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.



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