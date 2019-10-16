Про скликання Ради нацбезпеки повідомив глава МВС
|13:15 03.12.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у «нормандському форматі».
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок, 3 грудня, передає Главком.
Аваков повідомив, що змушений покинути конференцію через скликання РНБО.
«Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в «нормандському форматі», - сказав Аваков.
Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. «У нас сьогодні буде зустріч із послом Тейлором», - сказав Аваков.
Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.
Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».
Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».
Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.
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