Президент Володимир Зеленський планує провести засідання Ради національної безпеки та оборони України перед зустріччю у «нормандському форматі».

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок, 3 грудня, передає Главком.



Аваков повідомив, що змушений покинути конференцію через скликання РНБО.



«Президент збирає РНБО, готуємось до зустрічі в «нормандському форматі», - сказав Аваков.



Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. «У нас сьогодні буде зустріч із послом Тейлором», - сказав Аваков.



Саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.



Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».



Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».



Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.