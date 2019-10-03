Оккупанты не смогли найти подрядчика реставрации восьми объектов Ханского дворца в Бахчисарае за 315,7 млн рублей.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе, передает Крым Информ.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки на участие, аукцион признается несостоявшимся», - сказано в протоколе, опубликованном на портале госзакупок.

Конкурс был объявлен 25 ноября. Согласно документации, реставрационные работы будут проходить на восьми объектах дворца – гробницах «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе», Графском (светском) корпусе, Ханской кухне, Конюшенном корпусе, Библиотечном корпусе и Соколиной башне.

По предварительной оценке, реставрация всех 16 зданий Ханского дворца потребует 1,6 млрд рублей. Позднее сумма была увеличена до 2 млрд рублей. На первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце было выделено 148 млн рублей. Первый этап этих работ был завершен осенью прошлого года, после чего подрядчик приступил к разработке проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ.

Параллельно на территории дворцового комплекса работали археологи. Исследования археологов в архивах и на месте дали возможность найти новые документы, описывающие внешний вид дворца.

Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. На протяжении веков он служил символом государственной власти ханской семьи.

Дворец остается одной из визитных карточек полуострова и входит в число наиболее посещаемых туристами памятников. Старейшие постройки дворцового комплекса – Большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель – датируются 1532 годом.