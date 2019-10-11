Туреччина не змінила позиції щодо блокування плану НАТО для Балтії
|12:45 03.12.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він як і раніше не погодиться на оборонний план НАТО для Польщі та країн Балтії, поки Альянс не підтримає побоювання Анкари, пов'язані з сирійськими курдськими бойовиками.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Перед від'їздом на саміт лідерів НАТО в Лондоні Ердоган заявив, що обговорить це питання з лідерами Польщі та країн Балтії під час зустрічі, присвяченій 70-річчю Альянсу.
План захисту балтійських держав у разі нападу Росії вимагає підтримки всіх держав-членів.
Туреччина звинуватила союзників по НАТО в підтримці проблем безпеки країн Балтії при ігноруванні загрози Туреччині з боку курдських бойовиків.
Туреччина вважає курдських бойовиків терористами і вторглася в райони північно-східної Сирії, щоб відтіснити їх від свого кордону.
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