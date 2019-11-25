В ходе госиспытаний МРК «Ингушетия» оккупационного флота провел в Черном море артиллерийские стрельбы.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Ингушетия» в морском полигоне Черноморского флота успешно провёл испытания артиллерийских комплексов с выполнением артиллерийских стрельб. Артиллерийские стрельбы проведены в рамках государственных испытаний корабля перед его включением в боевой состав Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Артиллерийские расчеты произвели стрельбу по имитаторам морской, береговой и воздушной цели.

В ходе испытания экипаж «Ингушетии» совместно с экипажем самолета Су-30СМ Морской авиации ЧФ проверили корабельную систему ПВО.

Отметим, к проведению заводских ходовых испытаний корабль «Ингушетия» приступил 30 сентября. В морском полигоне экипаж МРК уже испытал ракетный комплекс «Калибр».

Прием корабля в состав ЧФ ожидается в конце декабря текущего года.

Ранее мы писали, что оккупанты планируют усилить ЧФ РФ, а именно 41-ю гвардейскую бригаду так называемой Крымской военно-морской базы, малыми ракетными кораблями «Ингушетия» и «Циклон» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» и сверхзвуковыми противокорабельными «Ониксами».

«Ингушетия» — седьмой корабль проекта 21631 «Буян-М». Главная ударная системы «Буян-М» — восемь крылатых ракет «Калибр-НК». При необходимости вместо них в вертикальных пусковых установках корабля могут размещаться ракеты «Оникс».

Справка:

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр «Буян-М») являются многоцелевыми кораблями класса «река-море», спроектированы и построены специально для Каспийской флотилии с учётом малых глубин реки Волга и Каспийского моря, так сказать модернизированная версия проекта 21630 «Буян».

Завод изготовитель малых ракетных кораблей данного проекта — Зеленодольский судостроительный завод, подконтрольный Объединенной судостроительной корпорации, находящейся под санкциями США с 2014 года.

«Ингушетия» была спущена на воду 11 июня 2019-го года.

Характеристики МРК проекта 21631:

Водоизмещение — 949 т, длина — 74,1 м, ширина — 11 м, высота — 6,57 м, осадка — 2,6 м.

Экипаж — 32 человека.

Скорость максимальная — 25 узлов. Дальность хода — 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность — не менее 10 суток.

Вооружение:

Пусковая установка вертикального пуска 3Р14УКСК производства концерна «МИС Агат» комплекса «Калибр-НК» или комплекса «Оникс» на 8 ракет, расположена в надстройке;

100-мм артиллерийская установка АК-190-01/А-190М с СУО «Ласка», расположена в носовой части корабля;

30-мм установка АК-630М-2 «Дуэт», расположена на кормовой части надстройки;

2 х 14.5-мм морские тумбовые пулеметные установки МТПУ с пулеметами КПВ;

2 х ЗРК 3М47 «Гибка» с 4-8 х ЗУР «Игла» или «Игла-1М», установлены на корме и на носовой части надстройки, управление дистанционное;

3х7.62-мм пулеметы;

противодиверсионный ручной гранатомет глубинных бомб;

мины (2 точки сброса).

Ракетное вооружение малых ракетных кораблей — универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК», предназначенный для поражения надводных кораблей и подводных лодок различных классов и типов, наземных стационарных и ограниченно подвижных целей с заранее известными координатами на расстоянии от 200 до 500 километров.