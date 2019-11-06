Власник танкера «Делфі», що зазнав аварії в Одесі, вийшов на зв’язок з місцевою владою і готовий підняти судно до кінця 2019 року.

Про це повідомив в.о. начальника Одеського філіалу «Адміністрації морських портів України» Денис Карпов, пише УНІАН.

29 листопада від судновласника отримали листа, у якому він підтвердив, що зможе підняти танкер власними силами до кінця 2019-го.

Танкер змінив кілька назв, прапорів і власників. Зараз судно належить компанії «Фактор груп лімітед», яка формально знаходиться у Харкові й належить Джавадову Шамсадіну Алі Огли.

До цього директором і власником був одесит Міхашонок Володимир Валерійович.

Як повідомлялося раніше, у Чорному морі біля Одеси зазнав аварії танкер «Делфі» з трьома українцями на борту. Танкер подав сигнал лиха ще ввечері 20 листопада, коли потрапив у зону нагляду морського порту «Южний» (Одеська обл.).

Пізніше в результаті негоди його віднесло до пляжу «Дельфін» в Одесі.

Водолази евакуювали трьох членів екіпажу. За даними Адміністрації морпортів, цей танкер був без вантажу. Аварія танкера призвела до забруднення узбережжя.

Зокрема, за інформацією виконувача обов‘язків голови Держекоінспекції України Єгора Фірсова, гранично допустимі норми були перевищені в 157 разів.

25 листопада в мерії заявили, що рівень забруднення значно знизився.

27 листопада в.о. начальника адміністрації Одеського морського порту Денис Карпов заявив, що фахівці приступили до встановлення бонових загороджень навколо танкера.



