Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі у президентських виборах 2020 року.

Про це він сказав в ефірі каналу TV8, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Ігор Додон сказав, що ще не вирішив, чи візьме в 2020 році участь у президентських виборах. Водночас він зазначив, що не виключає цього. У будь-якому випадку, Додон має намір спочатку порадитися з командою.

"Ми всі в одній команді. У політика Додона два союзники — народ і партія. Команда. Ми з народом порадимося і подумаємо, йти нам далі чи ні", — сказав президент.

Він зазначив, що зараз займається своєю насиченою повісткою, а не президентськими виборами.

Нагадаємо, попередні президентські вибори у Молдові відбулися у листопаді 2016 року.