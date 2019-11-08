Додон не виключає свого повторного балотування в президенти Молдови
|11:45 03.12.2019
|Молдова
Президент Молдови Ігор Додон заявив, що не виключає своєї участі у президентських виборах 2020 року.
Про це він сказав в ефірі каналу TV8, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Ігор Додон сказав, що ще не вирішив, чи візьме в 2020 році участь у президентських виборах. Водночас він зазначив, що не виключає цього. У будь-якому випадку, Додон має намір спочатку порадитися з командою.
"Ми всі в одній команді. У політика Додона два союзники — народ і партія. Команда. Ми з народом порадимося і подумаємо, йти нам далі чи ні", — сказав президент.
Він зазначив, що зараз займається своєю насиченою повісткою, а не президентськими виборами.
Нагадаємо, попередні президентські вибори у Молдові відбулися у листопаді 2016 року.
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