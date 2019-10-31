Диверсифікувати постачання основних енергоносіїв (крім ядерного палива) з умовою не більше ніж 30% з одного джерела доручив уряду президент України Володимир Зеленський указом №874 в понеділок, яким він затвердив ухвалене цього дня рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про невідкладні заходи щодо гарантування енергетичної безпеки.

"Забезпечити опрацювання до 1 липня 2020 року питання щодо диверсифікації джерел і маршрутів постачання нафти, нафтопродуктів, природного і скрапленого газу, вугілля антрацитових марок, передбачивши постачання з одного джерела не більше ніж 30 відсотків від загальних обсягів постачання, та прийняти відповідне рішення", - таке доручення отримав Кабінет Міністрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, уряд має у взаємодії з інституціями Євросоюзу вжити заходів для збереження транзиту природного газу через газотранспортну систему України після 1 січня 2020 року.

Серед інших доручень Кабміну - розробити комплекс заходів щодо нейтралізації негативного впливу на економіку України в результаті обмежувальних заходів РФ, зокрема щодо товарів, заборонених та обмежених для вивозу з Росії в Україну (серед них вугілля, нафта і нафтопродукти - ІФ).

Уряд має також організувати перевірки стану додержання у 2017 - 2019 роках вимог законодавства у сфері видобутку, постачання та реалізації вугілля і природного газу, зокрема для забезпечення природним газом населення та суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, за результатами яких вжити відповідних заходів реагування.

Зеленський своїм указом також скасував два виданих у 2014 році укази за темою енергобезпеки, зокрема від 1 травня, яким було доручено "Нафтогаз України" подати до міжнародного арбітражу у разі, якщо російська сторона відмовиться постачати газ за зниженою ціною, що діяла в лютому- березні 2014 року.