Компанія, яка перевозила «зелених чоловічків» під час анексії Криму, чотири роки порушувала санкції ЄС – розслідування

11:15 03.12.2019   Крым

«ТИС-Крим», яка перевозила російських військових – так званих «зелених чоловічків» – у Крим, зареєструвалася в російському реєстрі у 2015 році, а її засновником була київська фірма «Техінвестсервіс».

Компанії, які перевозили «зелених чоловічків» під час анексії Криму, і досі працюють на Керченській переправі, майже чотири роки порушували санкції Євросоюзу.

Про це стало відомо в ході спільного розслідування проєкту «Радіо Свобода» та «Голосу Америки» «Настоящее время» і антикорупційного проекту «Муніципальний сканер», повідомляє Главком.

Масштабне розслідування, яке тривало майже два роки, отримало назву «Кримський архів».

Компанії, які порушували санкції, входять у велику транспортну групу «АнРуссТранс», яку контролюють колишній заступник міністра шляхів сполучення Росії Олександр Анненков і його сім’я.

Компанія «ТИС-Крим», яка перевозила російських військових – так званих «зелених чоловічків» – у Крим, зареєструвалася в російському реєстрі у 2015 році. Її засновником була київська фірма «Техінвестсервіс», та в свою чергу через кілька кіпрських компаній належить Анненкову. У 2017 році серед засновників з’явилася кіпрська компанія Avimalink Enterprises LTD, яку теж контролює Анненков. Брюссель після анексії Криму Росією в 2014 році заборонив європейським компаніям інвестувати в транспортну сферу півострова.

У грудні 2018 року Анненков повністю вивів іноземні компанії із засновників і переписав «ТИС-Крим» на себе. Те ж саме він зробив з «Севастопольським морським банком» і декількома компаніями, які займалися зберіганням і продажем нафтогазових продуктів. Через кіпрські компанії Анненкову досі належать пороми, які ходять через Керченську протоку. Санкції ЄС безпосередньо забороняють європейським компаніям інвестувати або розвивати ці сектори економіки в включеному Криму.

«Настоящее время» звернулося за коментарем до Анненкова і в групу компаній «АнРуссТранс», але запит залишився без відповіді. Після того, як редакція звернулася в компанію, інформація про «ТИС-Крим» зникла з офіційного сайту групи. Влада Кіпру та ЄС по суті на запит видання про можливе порушення санкцій не відповіли.

Понад півтора року «Настоящее время» і антикорупційний проект «Муніципальний сканер» розслідували бізнес в анексованому Криму. Журналісти виявили понад сотню європейських, американських, російських та українських компаній, які порушують міжнародні санкції щодо Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму у 2014 році незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.



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