Київський апеляційний суд переніс розгляду апеляційної скарги сторони захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша, якого засудили до 12 років позбавлення волі. Причиною послужила неявка двох з трьох адвокатів боку захисту .

Про це повідомила речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Причиною стала неявка двох з трьох адвокатів з боку захисту. Прокуратура АР Крим заявила, що всі три адвокати належним чином були повідомлені про судове засідання, але продовження засідання без присутності всіх адвокатів порушувало б право на захист обвинуваченого", - написала Діденко.

Також в пресслужбі Київського апеляційного суду повідомили, що оголошення рішення щодо апеляції заплановано на 16 січня 2020 року.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд в понеділок, 2 грудня, повинен був оголосити рішення щодо апеляції захисту колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.

Як повідомлялося, Дніпровський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі за державну зраду колишнього депутата Верховної Ради АР Крим Василя Ганиша.