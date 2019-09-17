Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту
|10:45 03.12.2019
|Азербайджан
Конституційний суд Азербайджану перевірить законність звернення Національних зборів до президента про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів.
Про це повідомляє "Кавказький вузол", передає РБК-Україна.
Наголошується, що юристи і політики засумнівалися в правомірності розпуску парламенту. Аналітики відзначають, що дострокові вибори суттєво обмежать можливості опозиції увійти в парламент і тільки посилять правлячу владу в Азербайджані.
Конституційний суд Азербайджану 2 грудня прийняв до провадження запит президента Азербайджану Ільхама Алієва на перевірку відповідності звернення про розпуск парламенту Конституції.
Запит буде розглянуто по суті 4 грудня, повідомили в суді.
Нагадаємо, що 8 жовтня 2019 прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов оголосив, що йде у відставку. З такою заявою Мамедов звернувся до президента Ільхама Алієва.
Додамо, що 28 листопада правляча партія "Новий Азербайджан" на екстреному засіданні прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів. Рішення обґрунтовано тим, що чинне скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в даний час президентом країни.
Ще на цю тему:
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Беларуси
Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ
В Баку пройдет саммит Тюркского совета
Парламент Азербайджана утвердил нового премьер-министра
Война слов вызвала новую эскалацию в Карабахе
Президенты Азербайджана и России проведут сегодня переговоры в Сочи
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
Азербайджан может получить статус наблюдателя в организации Договора о коллективной безопасности