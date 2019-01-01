"Турецький потік" запустять у Стамбулі 8 січня 2020 року – Ердоган

10:30 03.12.2019   Турция

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що газопровід "Турецький потік"  запустять 8 січня 2020 року у Стамбулі.

Про це він повідомив на урочистій церемонії підключення Трансанатолійського газопроводу (TANAP) до Трансадріатичного трубопроводу, на якій також був присутній президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише Anadolu, передає Гордон.

Загальна протяжність TANAP становить 1850 км. Газопровід є частиною енергетичного коридору між Азербайджаном та Європою загальною довжиною 3,5 тис. км.

Прогнозують, що початкова пропускна здатність становитиме 16 млрд м³, із них 6 млрд м³ постачатимуть у Туреччину, а 10 млрд м³ – у Європу. Нові компресорні станції дадуть змогу збільшити пропускну здатність до 24 млрд м³, а потім – до 31 млрд м³.

Морський газопровід "Турецький потік" складається із двох ниток. Перша призначена для турецького ринку, друга – для країн Південної та Південно-Східної Європи. У листопаді 2018 року "Газпром" завершив будівництво морської частини газопроводу.
 



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