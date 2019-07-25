Зміна військових звань - лакмусовий папірець для виявлення латентної російської аґентури у лавах ЗСУ - військовий експерт

10:15 03.12.2019   Украина

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)". Документ передбачає запровадження нових військових звань у ЗСУ.

Звання "прапорщик", "старший прапорщик" (мічман, старший мічман) — скасовують, повідомляє Gazeta.ua.

Натомість вводять звання "рекрут", "штаб-сержант", "майстер-сержант" і "головний майстер-сержант". Корабельні – "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина". Документ передбачає поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.

Закон упорядковує звання із "Кодами НАТО для класів військовослужбовців"та розриває історично-ментальний зв'язок з радянською армією та її правонаступницею ЗС Росії. Не є секретом, що частина українського генералітету це вихідці та носії радянської системи. А відхід від неї дасть можливість розбудови незалежної армії. Важливо наповнити ЗС українським змістом, - каже військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Що означає зміна військових звань для українських військовослужбовців?

На початку війни на Донбасі наші військові були деморалізовані можливістю стріляти у "братів-росіян". Адже, наголошую, на даний момент українська армія наслідує менталітет та статут радянської. А тоді ніхто не був готовий до військового опору проти "своїх" та до визначення окупанта.

А що ці нововведеня означатимуть для української армії?

Це перші реальні кроки у напрямку українських військ до НАТО. Україна стала на шлях формування власних ЗС, які відповідатимуть оборонним потребам нашої держави. Українське військо більше не розглядатиметься, як сателіт чи союзник у розбудові військової доктрини Російської Федерації.

Як відбуватиметься перехід на нові звання? Хто впливатиме якість впровадження реформи?

Повний перехід та вживання нових військових звань буде повністю залежати від керівництва ЗСУ на місцях. В нашому військовому середовищі та у працівників правоохоронної сфери є недолуга традиція святкувати радянські свята, вважаючи їх своїми. До прикладу — день створення радянської арміїї, чи день створення органів НКВД, яке в нас - День поліції. Вітають один одного та вважають себе правонаступниками цих "каратєльних" органів. Коли приведемо в порядок назви та звання військових структур, а радянську військову ідеологію офіційно визнаємо чужинницькою, відпаде бажання бути причетним до тих структур. З іншого боку — це лакмусовий папірець для виявлення латентної російської аґентури у лавах української армії, і пришвидшить очищення армії.

 



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