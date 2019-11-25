Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm закликала залишати на сторінці компанії Apple у Facebook коментарі з хештегом #CrimeaIsNotRussia.

Про це InformNapalm повідомляє у Facebook, передає Укрінформ.

"Друзі, ви бачили, що компанія #Apple нещодавно почала показувати окупований Крим як російську територію на своїх картах у РФ. На минулому тижні деякі дипломати відреагували на це у твіттері. Але цього мало. Давайте докладемо більше зусиль і разом змусимо Apple змінити свою позицію", - йдеться у дописі.

Пропонується зайти на сторінку Apple у Facebook і після будь-якої публікації ставити хештег #CrimeaIsNotRussia з додаванням власних коментарів або мемів.

"Давайте діяти разом, запрошуйте друзів узяти участь у флешмобі, перекладайте пост різними мовами, створюйте свої меми і ретранслюйте або пишіть власні заклики, які посилять цю спільну акцію. #КримЦеНеРосія, Крим – це тимчасово окупована територія України!", - зазначили у спільноті.

Як повідомлялося, компанія Apple на своїх картах і в погодних програмах, що використовуються в РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

За інформацією російських ЗМІ, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі глави комітету Держдуми з питань безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова з представником Apple в Росії Дариною Єрмоліною.

У зв'язку з цим Посольство України в США, а також Укрінформ звернулися до Apple з офіційними запитами.