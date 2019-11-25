РФ передала Украине захваченные корабли в рамках решения Международного морского трибунала – Чумак

09:30 03.12.2019   Крым

Россия передала Украине захваченные военные корабли в рамках решения Международного трибунала по морскому праву.

Об этом в интервью "BBC Україна", которое вышло 2 декабря, сказал главный военный прокурор Виктор Чумак, передает Гордон.

По его словам, Россия пыталась "втюхать" эти корабли как вещественные доказательства в рамках их уголовного дела, но Украина на это не согласилась.

"И они передавались в рамках решения Международного трибунала ООН по морскому праву", – сказал он.

Чумак сообщил, что корабли были приняты "в очень плохом состоянии", и по этому факту будет открыто уголовное производство  о хищении. 

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка. Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий. 

Начальник Генштаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что корабли были разграблены мародерами. "Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли, этого я не понимаю. Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные как цветной металл, я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", – добавил он.

25 ноября Зеленский заявил, что Украина формирует списки пропавшего оборудования и передаст их РФ. "Она обязательно нам это вернет", – уверен президент. 

По предварительной оценке, сумма убытков, причиненных Россией трем кораблям Военно-морских сил ВСУ, составляет не менее 55,5 млн грн, сообщал заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
 



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