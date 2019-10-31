Кораблі українських і французьких ВМС провели спільні навчання типу PASSEX

09:15 03.12.2019   Украина

Поблизу Одеси кораблі українських і французьких ВМС провели спільні тренування типу PASSEX.

Про це повідомив прес-центр Військово-морських сил ЗС України, передає УНІАН

Як наголошується, в акваторії Чорного моря відбулися спільні тренування типу PASSEX за участю патрульного катера «Прилуки» ВМС ЗСУ і французького військового корабля Commandant Birot.

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі відпрацювали низку завдань з підвищення сумісності відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів під час виконання завдань у складі групи кораблів.

Як зазначив командир катера «Прилуки» капітан 3-го рангу Володимир Углинський, тренування з кораблями НАТО - великий досвід, можливість удосконалюватися і «виконувати спільні завдання на високому рівні».

Крім того, в заході взяли участь курсанти Інституту Військово-морських сил національного університету «Одеська морська академія». фото navy.mil.gov.ua

28 листопада в Одеський порт з метою підтримки двостороннього співробітництва у військово-морській сфері та безпеці на морі зайшов корвет ВМС Франції Commandant Birot. Корабель належить до класу легких корветів, його довжина - 80 м, ширина - 10 м, осадка - 5,6 м, а водотоннажність корабля - 1350 тонн. Швидкість він розвиває до 24 вузлів, а максимальна дальність плавання - 4500 миль. Екіпаж складається з 90 осіб. Корвет Commandant Birot був прийнятий на бойове чергування ВМС Франції в 1984 році.


 



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