У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини

09:45 03.12.2019   Турция

Адміністрацію президента США Дональда Трампа закликали ввести санкції проти Туреччини за придбання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400.

Про це повідомляє Reuters, передає РБК-Україна.

Відповідного листа на ім'я держсекретаря США Майка Помпео направили в понеділок, 2 грудня, сенатори Ліндсі Грем і Кріс Ван Холлен.

"Час для терпіння давно закінчилося. Пора ввести в дію закон (про введення санкцій - ред.). Якщо ми не зробимо так, це стане жахливим сигналом для інших країн про те, що вони можуть ухилятися від виконання законів США без будь-яких наслідків для себе", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Росії. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.

Пізніше, в кінці листопада, Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада Туреччина провела випробування на зв'язок між С-400 і винищувачами.



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