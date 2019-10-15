У Сенаті США закликали адміністрацію Трампа ввести санкції проти Туреччини
|09:45 03.12.2019
|Турция
Адміністрацію президента США Дональда Трампа закликали ввести санкції проти Туреччини за придбання російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400.
Про це повідомляє Reuters, передає РБК-Україна.
Відповідного листа на ім'я держсекретаря США Майка Помпео направили в понеділок, 2 грудня, сенатори Ліндсі Грем і Кріс Ван Холлен.
"Час для терпіння давно закінчилося. Пора ввести в дію закон (про введення санкцій - ред.). Якщо ми не зробимо так, це стане жахливим сигналом для інших країн про те, що вони можуть ухилятися від виконання законів США без будь-яких наслідків для себе", - йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше Держдепартамент США пригрозив Туреччині введенням санкцій в разі використання ЗРК С-400, придбаних у Росії. Як повідомили в Держдепі, Туреччині необхідно відмовитися від російських ЗРК для того, щоб налагодити відносини із США, так як Америка вважає російські комплекси загрозою американської національної безпеки.
Пізніше, в кінці листопада, Туреччина почала тестування ЗРК С-400. Зокрема, 25 листопада Туреччина провела випробування на зв'язок між С-400 і винищувачами.
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