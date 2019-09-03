В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский

08:45 03.12.2019   Греция

В результате драки в Греции 3 человек пострадали, среди них - полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Сообщается, что в результате инцидента три человека получили ранения.

"Драка началась между двумя группами мигрантов разного этнического происхождения, которые начали бросать друг в друга камни по неясным причинам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Греции планируют увеличить количество пограничников, чтобы закрыть границу для мигрантов, не имеющих права на проживание. В пятницу, 22 ноября, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в парламенте, на сухопутной границе Греции с Турцией будет увеличено количество пограничников на 400 человек и на 800 для ее островов. Также он отметил, что Греция модернизирует свои морские патрули.

В начале ноября парламент Греции одобрил законопроект, ужесточающий процедуру предоставления убежища. Новые правила в отношении мигрантов сфокусируют внимание на быстром выявлении беженцев, нуждающихся в защите, и позволят выделять их среди тысяч других заявлений от мигрантов, не имеющих права на убежище.

Также сообщалось, что в Греции в городе Ксанти полиция задержала грузовик, который перевозил более 80 нелегальных мигрантов. Всем мигрантам от 20 до 30 лет.



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