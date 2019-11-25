У Криму кількість учнів з навчанням українською зменшилась у 150 разів

08:30 03.12.2019   Крым

Після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 разів, і формально на півострові залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

Про це заявив працівник Постійного представництва України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві на Форумі ООН з питань меншин, повідомляє  Укрінформ.

"До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Усі діти вивчали українську мову, майже 13 тисяч навчалися цією мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською мовою. З 2014 року, коли Росія використала так званий "захист російськомовного населення" в якості фальшивого приводу для окупації, кількість українських шкіл в Криму скоротилося на 87%. В 150 раз, в 150 раз зменшилася кількість учнів в Криму, які навчаються на українській мові. Формально залишилася лише одна така школа", - заявив він.

Крім того, у тимчасово окупованому Криму дуже скоротилася і кількість навчальних закладів із вивченням кримськотатарської та української мов та учнів в них, як і відбулося скорочення навчального часу для викладання цих мов, що "свідчить про грубе порушення окупаційною владою прав українців та кримських татар на освіту".

"Для надання допомоги дітям, права яких порушуються в АР Крим та Севастополі, Україною створені усі умови для вивчення української мови, літератури та історії дистанційно з допомогою інформаційних технологій. Україна висловлює глибоку занепокоєність ситуацією, яка склалася в сфері освіти на окупованій Російською Федерацією території. Ми закликаємо окупаційну владу виконувати свої зобов’язання, а міжнародні моніторингові механізми тримати ситуацію в АР Крим та Севастополі під пильним контролем", - наголосив український дипломат.

Він додав, що порушення прав громадян на освіту рідною мовою та вивчення української та кримськотатарської мови є одним з головних викликів, пов’язаних з тимчасової окупацією території АР Крим та Севастополя. При цьому, незважаючи на увагу на це з боку міжнародного співтовариства, що знайшло відображення в низці резолюцій ГА ООН, а також проміжного рішення Міжнародного суду ООН, окупаційна влада відмовляється виконувати свої зобов’язання.

Як повідомлялося, 28-29 листопада в Женеві відбулася 12-та сесія Форуму з питань меншин. Його головною темою було "Освіта, мова і права людини меншин".

На форум прибув незаконно обраний до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборант Руслан Бальбек. У цьому зв'язку Україна зробила низку кроків для попередження керівництва форуму про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму та їхніх поплічників.



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