Як українські дипломати протистояли провокаціям Росії на форумі ООН

08:01 03.12.2019   Крым

Постійне представництво України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві опублікувало відеозвіт, як українські дипломати під час Форуму ООН з питань меншин протистояли російській дезінформації та її спробам легітимізації наслідків агресії щодо України.

Відеоролик з добіркою ключових епізодів опубліковано на сторінці у Facebook українського представництва у Женеві, повідомляє  Укрінформ.

"Зважаючи на суспільний резонанс та не завжди достовірну інтерпретацію подій навколо нещодавнього Форуму ООН з питань меншин у Женеві, пропонуємо розставити всі крапки над "і" та ознайомитись із відеозвітом про участь нашої делегації у згаданому заході. Ця далеко неповна добірка ключових епізодів дає уявлення про роботу представників нашої держави, яким на щоденній основі доводиться безпосередньо протистояти російській дезінформації та її спробам легітимізації наслідків агресії щодо України, впливати на почасти забюрократизовану реакцію структур міжнародних організацій та проводити копітку роз’яснювальну роботу", - йдеться у повідомленні.

У ролику, зокрема, видно заяву українського дипломата про жалюгідний стан у з освітою українською мовою та вивченням української і кримськотатарської мови в окупованій Росією АР Крим та м.Севастополь, а також численні інтервенції представника ППУ з вимогою позбавити слова незаконно обраного до Держдуми РФ від окупованого Криму Руслана Бальбека та інших колаборантів і російських пропагандистів.

Наголошується, що в результаті українська делегація разом із партнерами "вкотре гучно нагадала – #CrimeaIsUkraine, залишивши в ізоляції низку колаборантів окупаційної адміністрації Криму та спричинивши істеричну реакцію Держдуми РФ, сповнену усвідомлення неминучості деокупації АР Крим та м.Севастополь".

Також зазначається, що з огляду на важливу роль, яку відіграють неурядові організації у роботі щорічного Форуму ООН з питань меншин, в українській дипмісії очікують "на активне конструктивне долучення українського громадянського суспільства до участі у подібних заходах у майбутньому, посилюючи у такий спосіб сигнали щодо негативного впливу зовнішньої агресії та реальної ситуації в Україні, зокрема на її тимчасово окупованих територіях".



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