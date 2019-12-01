Коментар Міністерства закордонних справ України щодо висловлювань Посла Угорщини в Україні
|21:01 02.12.2019
|Украина
2 грудня до МЗС України було запрошено Посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто, якому – у зв’язку з інтерв’ю від 28 листопада – було зазначено про неприйнятність його заяв щодо автономії угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна – НАТО.
Вручено ноту протесту, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ, передає armyinform.
В ході бесіди було додатково наголошено на тому, що Закон України «Про освіту» не порушує прав українців угорського походження, а навпаки надає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що наразі було підтверджено Венеціанською комісією.
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